Nederlandse overheid komt met extra hulp tegen 'brexitmoeheid'

donderdag 26 september 2019 , 17:02

Bron: Nederlands Voorzitterschap EU 2016

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheid komt met nieuwe hulpmiddelen waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op de brexit kunnen voorbereiden. Doel is om ondernemers te wijzen op mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding of om nog eens kritisch te laten kijken of ze wel 'brexitproof' zijn.

Volgens de overheid blijkt uit onderzoek dat 80 tot 85 procent van de ondernemers aan de slag is gegaan met voorbereiden, maar ruim de helft daarvan zou nog belangrijke zaken over het hoofd zien en is dus nog niet helemaal klaar voor de brexit.

"Het is begrijpelijk dat nog niet iedereen is voorbereid op brexit want het is nog steeds niet helemaal duidelijk wanneer de brexit precies plaatsvindt", zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. "Een no-dealbrexit op 31 oktober is echter nog steeds een reële mogelijkheid. We adviseren dan ook om brexitmoeheid tegen te gaan en bijvoorbeeld met behulp van de nieuwe tools op het brexitloket.nl in actie te komen en de juiste voorbereidingen te treffen."

