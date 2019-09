Europese hulp na aardbevingen Albanië

donderdag 26 september 2019 , 13:46

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Europese landen schieten Albanië te hulp om slachtoffers van de recente aardbevingen en overstromingen bij te staan. Dat gebeurt nadat het Balkanland een beroep had gedaan op het Europese systeem voor burgerbescherming.

De krachtigste aardbeving van zaterdag had volgens de autoriteiten een kracht van 5,8. Het zou gaan om de zwaarste in twintig of dertig jaar. Er vielen meer dan honderd gewonden. De schade is groot.

Tenten, generatoren en waterpompen zijn onderweg. Ander materiaal en Europese experts volgen binnenkort, onder meer om de hulpverlening te helpen coördineren. EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp en crisismanagement) bedankte Oostenrijk, Hongarije, Slovenië en Noorwegen voor de hulp die ze hebben aangeboden. "We staan klaar om verdere hulp te bieden", verklaarde hij.

