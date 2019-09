Twee beoogd EU-commissarissen afgewezen

donderdag 26 september 2019 , 15:12

gewijzigd

Bron: wikimedia/Mueller / MSC

BRUSSEL (ANP) - De Roemeense en de Hongaarse kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie zijn voor de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement onaanvaardbaar. De hoorzittingen van de Roemeense sociaaldemocrate Rovana Plumb en de Hongaarse conservatief László Troscanyi moeten volgende week niet doorgaan, raadt de commissie aan, vanwege schimmige financiële kwesties rond de kandidaten.

De parlementariërs hadden de Roemeense beoogde commissaris voor Transport Plumb eerst bevraagd over haar financiële huishouding. Zij bleek geen bevredigend antwoord te kunnen geven op vragen over twee leningen van in totaal bijna een miljoen euro om een verkiezingscampagne te financieren. Ze had die leningen niet gemeld. Daarna werd de Hongaarse advocaat Troscanyi, beoogd commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, aan de tand gevoeld over mogelijk financiële belangenverstrengeling vanwege het advocatenkantoor dat hij in 1991 heeft opgericht.

Volgens Sergey Lagodinsky, de vicevoorzitter van de commissie Juridische Zaken, gaat er nu een brief uit naar de aankomende baas van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Het is aan haar om te beslissen of zij de Roemeense en de Hongaarse regering zal vragen een andere kandidaat aan te dragen. Troscanyi is partijgenoot van premier Viktor Orbán en was minister van Justitie in diens regering.

"Von der Leyen moet eisen dat Hongarije en Roemenië kandidaten voordragen die niet alleen de integriteitstoets doorstaan, maar ook geloofwaardig zijn als verdediger van de Europese Verdragen en de rechtsstaat", reageert Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66). Ook voor onder meer GroenLinks is de Hongaarse kandidaat onacceptabel vanwege zijn beoogde portefeuille. "Een minister die actief meewerkte aan het afbreken van de Hongaarse rechtsstaat is ongeschikt om toetredingslanden te toetsen op de kwaliteit van hun democratie en rechtsstaat", aldus Europarlementariër Bas Eickhout.

De 24 andere kandidaten, onder wie Frans Timmermans, krijgen wel groen licht van het parlement voor de hoorzittingen. Die vinden vanaf volgende week in Brussel plaats. De hoorzitting van Troscanyi staat op dinsdag gepland, die van Plumb op woensdag.

Terug naar boven