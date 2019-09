Beoogd EU-commissaris Roemenië afgewezen

donderdag 26 september 2019 , 12:13

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Roemeense kandidaat voor de nieuwe Europese Commissie is voor de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement onaanvaardbaar vanwege een schimmige leningskwestie. De hoorzitting van Rovana Plumb moet volgende week niet doorgaan, was dinsdag de aanbeveling in een stemming (15 tegen 6).

De parlementariërs hadden de beoogd commissaris voor Transport bevraagd over haar financiële huishouding. Zij kon volgens de meerderheid geen bevredigend antwoord geven op vragen over twee leningen van in totaal bijna een miljoen euro om een verkiezingscampagne te financieren. Ze had die leningen niet gemeld.

Het is nu aan aanstaand voorzitter Ursula von der Leyen of zij de Roemeense regering zal vragen een andere kandidaat aan te dragen.

Alle beoogde commissarissen worden vanaf volgende week gehoord door het parlement. De hoorzitting van Plumb door de transportcommissie staat op woensdag gepland. De sociaaldemocratische politica werd eerder ook genoemd in een corruptiezaak rond onroerend goed in haar land.

