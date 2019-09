Hoorzittingen in EP: welke kandidaat-commissarissen krijgen het moeilijk?

donderdag 26 september 2019 , 14:00

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - Een aantal beoogde commissarissen krijgt het moeilijk bij de komende hoorzittingen in het Europees Parlement: de Hongaarse Trócsányi vanwege zijn visie op de rechtsstaat in Hongarije, de Belgische Reynders, de Franse Goulard, de Poolse Wojciechowski en de Roemeense Plumb vanwege corruptie. Van de 28-jarige Litouwse Sinkevicius vraagt men zich of hij wel voldoende afweet van zijn toegewezen portefeuille milieu. Verder ligt ook de titel van de portefeuille van de Griekse Schinas onder vuur. Het commissariaat krijgt de naam 'Bescherming van de Europese wijze van leven’, waaronder ook migratiezaken komen te vallen.

Tijdens de hoorzittingen worden de kandidaten uitvoerig ondervraagd om te zien of zij geschikt zijn, ook op het gebied van de toegekende portefeuille. Het Europees Parlement moet zijn goedkeuring geven voordat de commissie aan de slag kan. Het parlement kan formeel geen afzonderlijke commissarissen naar huis sturen, maar alleen de volledige Commissie. In de praktijk komt het er op neer dat het parlement dreigt de hele commissie af te keuren, tenzij een bepaalde kandidaat wordt vervangen of een andere portefeuille krijgt.

Sinds 1994 mag het Europees Parlement kandidaat-commissarissen ondervragen. Zo moest in 2004 Italië zijn kandidaat intrekken wegens zijn visie op vrouwen en homoseksualiteit. In 2009 moest Bulgarije een andere kandidaat aandragen omdat de aanvankelijke kandidaat te weinig kennis zou hebben over de beoogde portefeuille.

Bron: theguardian, financieel dagblad & euronews

