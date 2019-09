Op Malta koop je voor een miljoen een Europees paspoort

donderdag 26 september 2019 , 10:40

DEN HAAG (PDC) - Malta is een EU-lidstaat met 416.000 inwoners. Op dit eiland in de Middellandse zee kunnen mensen van buiten Europa voor 650.000 euro een paspoort kopen. Daar bovenop moeten ze investeren in een huis van minimaal 350.000 euro of voor minstens vijf jaar woonruimte huren. Op deze manier kost het verkrijgen van EU-staatsburgerschap dus ongeveer een miljoen.

Vooral welgestelde Chinezen, Russen, Saudi's en ondernemers uit andere niet-EU landen maken van deze constuctie gebruik. Vanwege het Maltese paspoort vallen zij onder de soepeler regels die voor EU-burgers en -bedrijven gelden. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen voor witwaspraktijken via deze constructie.

Eind 2018 had Malta sinds de introductie van het programma al meer dan 700 miljoen euro verdiend en ruim 2500 paspoorten verkocht.

