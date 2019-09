ECB-bestuurder Lautenschläger vertrekt

woensdag 25 september 2019 , 20:24

FRANKFURT (ANP) - Sabine Lautenschläger vertrekt per 31 oktober als bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB). De Duitse heeft dit aan scheidend ECB-preses Mario Draghi doorgegeven. Lautenschläger stapt aan het einde van haar termijn op.

Lautenschläger zat sinds 2014 in het bestuur van de centrale bank. Ook was ze lid van toezichthoudende raad en was ze vicevoorzitter van het Single Supervisory Mechanism (SSM), dat toezicht houdt op bijna 120 grote banken in de eurozone.

Van Lautenschläger is bekend dat ze geen voorstander was van het hervatten van het opkoopprogramma van de ECB. Ze toonde zich eerder kritisch op het ruimhartige monetaire beleid van de ECB.

