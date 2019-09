Trumps conversatie met Zelenski

woensdag 25 september 2019 , 18:13

TRUMP

WASHINGTON (ANP) - Trump heeft in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski aangedrongen op onderzoek naar de bemoeienissen in 2016 van voormalig vicepresident Joe Biden met een onderzoek van Justitie in Oekraïne. Hij zei volgens een door het Witte Huis vrijgegeven weergave van het telefoongesprek onder meer letterlijk:

"Wij doen een heleboel voor Oekraïne, we stoppen er een heleboel inspanning en tijd in. Veel meer dan de Europese landen. Zij zouden veel meer moeten helpen dan ze nu doen. Duitsland doet vrijwel niets voor u. Het enige wat ze doen is praten en dat is iets waarvan ik denk dat u ze erover aan moet spreken. Als ik met Angela Merkel spreek, heeft ze het over Oekraïne, maar ze doet niks. Een heleboel Europese landen zijn net zo. Daar moet u eens naar kijken, want de VS zijn heel goed geweest voor Oekraïne (...). En ik zou niet zeggen dat dit een wederdienst is, want er gebeuren nare zaken, maar de VS zijn heel goed geweest voor Oekraïne."

Zelenski antwoordt dat hij met Merkel en Macron heeft gesproken over meer hulp. Trump vraagt even later: "Ik zou u willen vragen ons een gunst te verlenen, ondanks dat uw land een heleboel problemen heeft, uw land weet er veel van af (....). Ik wil graag dat de (Amerikaanse) minister van Justitie u of uw mensen belt en ik wil graag tot de bodem van deze kwestie komen."

Zelenski antwoordt dat het voor hem belangrijk is in de toekomstige relatie open te zijn. Hij vertelt ook dat een van zijn medewerkers al met Trumps raadsman Giuliani heeft gesproken. "Alle onderzoeken zullen inzichtelijk en openhartig worden gedaan", aldus Zelenski. Trump brengt een eerder ontslag van een Oekraïens openbaar aanklager ter sprake en zegt dat hij Giuliani en de minister van Justitie Barr gaat vragen Zelenski op te bellen.

"(...) want ik heb gehoord dat u een goede aanklager had die is uitgeschakeld, en dat is niet eerlijk. Een heleboel mensen praten erover, de manier waarop die aanklager is uitgeschakeld (...). Er wordt ook een heleboel over Bidens zoon gesproken, dat Biden de aanklagers stopte en een heleboel mensen willen daar meer over weten, dus alles wat u met de minister van Justitie kan doen zou fantastisch zijn. Biden schepte er over op dat hij het onderzoek van de aanklagers heeft gestopt, dus als u daar naar kunt kijken(..)."

Zelenski vertelt dan onder meer dat het land is september een nieuwe top bij justitie krijgt. De hoofdaanklager zal dan ook naar deze zaak kijken, "in het bijzonder naar de onderneming (Burisma Holdings) die u noemde". Volgens Zelenski gaat de nieuwe ploeg bij justitie er straks werk van maken.

