Kamervoorzitter opent Model European Parliament Nederland 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, heeft woensdag in de plenaire zaal van de Eerste Kamer het Model European Parliament Nederland 2019 geopend. Het MEP is een meerdaags simulatiespel over de besluitvorming van de Europese Unie en werd in 1989 in Nederland opgezet; inmiddels vindt het jaarlijks in alle 27 lidstaten van de Europese Unie en drie kandidaat-lidstaten plaats. Jaarlijks doen er in Nederland 2.500 leerlingen van middelbare scholen aan mee. Uiteindelijk leiden de nationale bijeenkomsten elk jaar tot een Europese bijeenkomst van het Model European Parliament; die wordt dit najaar in Malta gehouden.

Ook de Finse ambassadeur in Nederland, Päivi Kaukoranta, sprak de deelnemers aan het Model European Parliament Nederland 2019 toe. Finland is dit halfjaar voorzitter van de Europese Unie.

Eerste Kamervoorzitter Bruijn refereerde in zijn speech naar het bijzondere van de bijeenkomst vandaag in de Eerste Kamer: "Dit jaar is een bijzonder jaar voor het Model European Parliament: het allereerste MEP vond namelijk dertig jaar geleden plaats. Annetje van Sminia begon het MEP in 1989 met twaalf scholen in Nederland. Nu, anno 2019, wordt het in alle lidstaten van de Europese Unie door tienduizenden scholieren gespeeld", aldus Bruijn. Hij noemde het "een mooie traditie" dat het Nederlandse parlement - de Eerste en de Tweede Kamer - gastheer is van de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Model European Parliament Nederland.

Bruijn gaf de deelnemers enkele tips mee voor het debatteren: een goede voorbereiding, voer het debat met respect, verplaats je in de denkbeelden van anderen en gebruik zo nu en dan een scheutje humor. En ten slotte wees hij de aanwezigen op het belang van compromissen sluiten: "Politiek is compromissen sluiten. Natuurlijk, het liefst zou iedere politicus - ik ook - de wereld precies zo inrichten zoals hij of zij dat het beste vindt. Maar dat is in een democratie niet uitvoerbaar. Uiteindelijk moet iemand beslissen of rood stoppen betekent en groen doorrijden. Het is een ware kunst om een compromis te sluiten dat je toch met opgeheven hoofd aan je achterban, aan je kiezers, kunt uitleggen," aldus de Eerste Kamervoorzitter tegen de deelnemers van Model European Parliament Nederland 2019.

