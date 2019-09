Corbyn: eerst no-dealbrexit voorkomen, dan pas motie van wantrouwen

woensdag 25 september 2019 , 10:04

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn wil pas een motie van wantrouwen tegen premier Boris Johnson indienen als een no-dealbrexit volledig is afgewend. Dat zei de voorman van de Labour-partij in een radio-interview met de BBC.

"Simpelweg is het onze grootste prioriteit om een vertrek zonder deal uit de Europese Unie te voorkomen", aldus Corbyn. Pas als het volledig zeker is dat een akkoordloze brexit met wetgeving is voorkomen, wil hij overgaan tot het lozen van premier Johnson. "Op dat moment is het gepast een motie van wantrouwen in te dienen."

Corbyn deed de uitspraken in aanloop naar de eerste bijeenkomst van het Britse Lagerhuis sinds 9 september. Het Hooggerechtshof in Londen oordeelde dinsdag vernietigend over de lange schorsing van het parlement door Johnson. Nu de debatten weer worden hervat, is de grote vraag welke stappen de oppositie wil nemen tegen de premier.

