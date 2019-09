Johnson terug naar Londen in politieke chaos

woensdag 25 september 2019 , 10:32

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson is woensdagmorgen vroeg vanuit New York terug naar Londen gevlogen, nadat het Hooggerechtshof een dag eerder had geoordeeld dat hij het parlement in strijd met de wet had opgeschort. Johnson, die in New York was voor de VN-top, zal zijn opwachting maken in een getergd House of Commons. Het Lagerhuis komt woensdag weer bijeen, zonder dat er zicht is op een einde aan de diepe politieke crisis in het Verenigd Koninkrijk over de brexit.

Johnson is vastbesloten om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie te leiden, met of zonder een exitovereenkomst, maar de meeste parlementsleden zijn even vastbesloten om een ​​no-dealbrexit-scenario te voorkomen.

Het Lagerhuis, waar Johnson geen meerderheid heeft, zal om 12.30 uur de beraadslagingen hervatten nadat het Hooggerechtshof had beslist dat zijn besluit om het voor vijf weken op te schorten onwettig en daarom nietig was.

Het is onduidelijk wat er precies zal gebeuren. Johnson heeft oproepen van enkele politieke tegenstanders om af te treden afgewezen. De belangrijkste oppositiepartij is zelf diep verdeeld over de brexit en lijkt te aarzelen om een motie van wantrouwen te lanceren om te proberen Johnson af te zetten.

Johnson heeft herhaaldelijk gezegd dat zijn voorkeur voor de brexit-uitkomst zou zijn om vóór de deadline van 31 oktober een exitdeal met de 27 andere EU-leden overeen te komen en dat hij hoopt en verwacht dat te bereiken.

EU-onderhandelaars zeggen echter dat hij geen nieuwe voorstellen heeft gedaan die de impasse kunnen doorbreken rond de zogenoemde backstop. Dat is de kwestie van het beheer van de grens tussen Ierland, een EU-lid en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, na de brexit.

Vóór het reces had het parlement een wet aangenomen die Johnson verplicht de EU te vragen de deadline voor de brexit te verlengen als er op 19 oktober geen exitakkoord is. Corbyn zei dat hij en andere parlementariërs van de oppositie erop zullen toezien dat Johnson zich aan die wet houdt.

Gevraagd door journalisten in New York hoe hij van plan was om dat juridische obstakel te overwinnen, negeerde Johnson eenvoudigweg de vraag en benadrukte dat de brexit op 31 oktober een feit is, wat er ook mocht gebeuren.

