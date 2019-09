Remkes presenteert oplossingen stikstofprobleem

woensdag 25 september 2019 , 4:00

DEN HAAG (ANP) - Voormalig VVD-minister Johan Remkes presenteert woensdag mogelijke oplossingen op de korte termijn voor de stikstofproblematiek. Momenteel liggen tal van projecten stil omdat de Raad van State (RvS) eerder dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid.

Via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werden vergunningen verleend, zolang de aanvragers toezeggingen deden om de stikstofuitstoot die ermee gemoeid was te compenseren. Dat systeem was te vrijblijvend en daardoor in strijd met Europese richtlijnen, oordeelde de RvS in mei. Door het PAS worden speciale Natura 2000-gebieden niet afdoende beschermd volgens de rechter.

De gevolgen zijn groot. In totaal zijn ruim 18.000 projecten op de tocht komen te staan, waaronder meer dan 100 overheidsprojecten. In opdracht van de Kamer vroeg verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw) een college onder leiding van Remkes om advies.

Via de media lekte al uit dat Remkes vooral zal adviseren in te grijpen in het verkeer en de landbouw. Zo zou het kabinet de maximumsnelheid moeten verlagen, en de veestapel verder inkrimpen. Een plan van coalitiepartij D66 om de veestapel te halveren, stuitte op felle kritiek van de overige coalitiepartijen.

Voor kleine projecten lanceerde het kabinet overigens al voor het advies een nieuwe rekenmethode. Projecten waarvan met deze methode kan worden bewezen dat ze de natuur niet raken, komen in aanmerking voor een vergunning.

