Brandweer dreigt vrijwilligers kwijt te raken wegens Europese wetgeving

woensdag 25 september 2019

MEDIAWATCH - Het einde dreigt voor de vrijwillige brandweerman. Volgens nieuwe regels moeten hij worden betaald en dat zou een enorme kostenpost voor de overheid betekenen, meldt het AD. Van het Nederlandse brandweerpersoneel bestaat 80 procent uit vrijwilligers.

Als gevolg van Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers volgens de nieuwe regels loon moeten krijgen. Dat zou het einde betekenen van de vrijwillige brandweer, want daarmee is een enorm bedrag gemoeid. Vrijwilligers vormen nu de ruggengraat van de Nederlandse brandweer. Het personeel bestaat voor 80 procent uit vrijwilligers en voor 20 procent uit beroeps. Er zijn ruim 19.000 vrijwilligers ten opzichte van ruim 5000 beroeps brandweerlieden.

Volgens Europees recht is de huidige positie van de Nederlandse brandweervrijwilliger onhoudbaar. Een denktank met deskundigen moet nu met oplossingen komen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat hun adviesrapport in december klaar is.

