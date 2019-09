Seniorenclubs betwisten geldigheid van op Europese richtlijn gebaseerde pensioenwet

dinsdag 24 september 2019 , 16:45

DEN HAAG (ANP) - Twee seniorenorganisaties slepen de Nederlandse staat voor de rechter in Den Haag. Zij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer worden verhoogd en er binnenkort mogelijk zelfs weer gekort moet worden.

Het gaat om Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant. Zij worden gesteund door onder meer de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB). De partijen wijzen erop dat Nederland verreweg de laagste rekenrente hanteert in Europa, met alle gevolgen van dien.

Volgens hun betoog zou de Europese richtlijn op basis waarvan de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, eigenlijk helemaal niet gelden voor het merendeel van de Nederlandse pensioenfondsen. De richtlijn geldt alleen voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren, aldus de organisaties. "De meeste pensioenen zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en nieuwe kortingen dreigen."

