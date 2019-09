Europese Commissie wil samenwerking met lokale, regionale en nationale overheden bij openbare raadplegingen

-

Verder vindt de ERK dat de Commissie raadplegingen en bijbehorende documenten in alle officiële talen moet aanbieden. De Commissie is het hier deels mee eens. De raadplegingen van grote iniativen en bijbehorende webpagina's worden al vertaald in alle EU talen, maar de Commissie is het er niet mee eens om alles te vertalen. Dit zou financieel niet in verhouding staan en het zou het beleidsproces vertragen. Wanneer het relevant en proportioneel is zal de Commissie overwegen alle bijbehorende documenten wel te vertalen.