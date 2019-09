Brits Hooggerechtshof: schorsen Brits parlement onwettig

dinsdag 24 september 2019 , 11:47

gewijzigd

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - Het Britse Hooggerechtshof in Londen heeft de lange schorsing van het parlement onwettig verklaard. De elf rechters waren het unaniem eens met de klagers die vinden dat premier Boris Johnson in strijd met de wet handelde toen hij de koningin om een ongebruikelijk lange schorsing van het parlement vroeg.

Brenda Hale, de voorzitter van het Hooggerechtshof, maakte de beslissing bekend. "Het besluit om de koningin te adviseren om het parlement te schorsen was onwettig omdat het tot gevolg had dat het parlement verhinderd werd om zonder redelijke rechtvaardiging zijn grondwettelijke functies uit te voeren", aldus Hale bij het voorlezen van de beslissing.

Door de uitspraak van het hof kan het Britse parlement in principe onmiddellijk weer aan het werk. De verwachting is dat dat dinsdag nog gaat gebeuren.

Johnson stuurde eerder deze maand het Britse parlement vijf weken met reces. De klagers betoogden dat de premier het parlement zoveel mogelijk wilde uitschakelen in de aanloop naar de geplande brexit op 31 oktober.

Lagerhuisvoorzitter John Bercow was blij met de uitspraak. "Het Lagerhuis moet zonder vertraging zijn werkzaamheden hervatten. Dat is noodzakelijk. Ik zal dan ook de partijleiders het advies geven dit ook te doen."

Labourleider Jeremy Corbyn zei dat de premier verkeerd heeft gehandeld en daarom moet aftreden. Joanna Cherry, Lagerhuislid voor de Schotse sociaaldemocraten, noemde de uitspraak een "triomf voor de parlementaire tradities".

Nigel Farage, leider van de Brexit Party, noemde het besluit tot schorsing van het parlement "de slechtste politieke beslissing ooit". Hij riep Dominic Cummings, de belangrijkste politieke adviseur van Johnson, op om te vertrekken.

De Britse premier heeft vanwege het tijdsverschil nog niet gereageerd. Hij verblijft in New York voor de VN-top. Daar is het zes uur vroeger.

De Europese Commissie weigert commentaar te geven op de uitspraak. De EU wil zich niet mengen in het brexitproces.

Terug naar boven