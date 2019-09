Minister Bruins: Europa moet zelf medicijnen gaan produceren

dinsdag 24 september 2019 , 12:00

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (PDC) - De Europese Unie moet zelf aan de slag gaan met het produceren van medicijnen om het medicijnentekort tegen te gaan. Dat stelt minister voor Medische Zorg Bruno Bruins in een interview. Hij roept de Cypriotische Stella Kyriakidou, de beoogd Eurocommissaris op dit terrein, op om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten van de beoogde Commissie von der Leyen.

Het aantal meldingen over medicijntekorten in Nederland loopt snel op. De hoeveelheid meldingen van apothekers staat voor 2019 al op 2044. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is een trend die in meerdere Europese landen zichtbaar is. Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens minister Bruins de afhankelijkheid van Aziatische productie van veel medicijnen.

Minister Bruins is niet de enige die pleit voor een Europese medicijnenproductie. Hij krijgt onder andere bijval van zijn Franse ambtsgenoot. Zij trekken in Europa samen op om bijval te vinden onder de Europese ministers van Volksgezondheid. Het kan echter nog jaren duren voor een eventuele productieverplaatsing van de grond komt. Mocht dit onderwerp op de Europese agenda komen te staan, kan Nederland een vinger in de pap hebben omdat het Europees Geneesmiddelenagentschap in Amsterdam gevestigd is.

Bron: Algemeen Dagblad, Trouw

