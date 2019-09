Nederland wint zaak bij Gerecht van de EU over belasting Starbucks

dinsdag 24 september 2019 , 10:16

LUXEMBURG (ANP) - De fiscale afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks zijn niet in strijd met Europese regels, oordeelt het Gerecht van de Europese Unie. Het besluit van de Europese Commissie uit 2015 dat Nederland ruim 25 miljoen euro terug moet halen bij de Amerikaanse koffieketen vanwege vermeende staatssteun wordt daarmee vernietigd.

Starbucks genoot volgens EU-mededingingscommissaris Margrethe Vestager tussen 2008 en 2014 miljoenen aan ongeoorloofde belastingvoordelen als gevolg van de zogeheten ruling. Door een constructie met het intellectuele eigendomsrecht in het buitenland werden de vergoedingen voor het branden van koffiebonen in Nederland niet belast. Dit geschuif met winsten komt neer op een kunstmatige en illegale verlaging van de belasting, aldus Vestager.

De regering en Starbucks vochten dit besluit aan omdat niet overtuigend zou zijn aangetoond dat de Belastingdienst regels heeft overtreden en dat sprake was van onrechtmatige staatssteun. Het Gerecht, een instantie van het Europees Hof van Justitie, geeft hun gelijk. De Europese Commissie is er niet in geslaagd te bewijzen dat er sprake was van een voordeel ten gunste van Starbucks, zeggen de rechters in Luxemburg. Zij verwijten de commissie zeker vier fouten te hebben gemaakt bij de beoordeling van de fiscale afspraken.

De fiscus had in afwachting van de uitspraak in 2016 al 25,7 miljoen euro teruggevorderd bij Starbucks. Dat kan worden teruggegeven als de Europese Commissie geen beroep aantekent. Daarvoor heeft ze ruim twee maanden de tijd.

