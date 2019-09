Vonnis Brits Hooggerechtshof in zaak-Johnson

dinsdag 24 september 2019 , 3:30

LONDEN (ANP) - Het Hooggerechtshof in Londen doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen Boris Johnson over de lange schorsing van het parlement. Naar verwachting komt die rond 11.30 uur Nederlandse tijd. Klagers vinden dat de premier in strijd met de wet handelde toen hij de koningin om een ongebruikelijk lange schorsing vroeg. Hij heeft het Britse parlement met vijf weken reces gestuurd.

De klagers betogen dat Johnson niet de waarheid sprak, en in werkelijkheid het parlement zo veel mogelijk wil uitschakelen in de aanloop naar de door hem aangekondigde brexit op 31 oktober. De zittingen van het Lagerhuis worden wel vaker geschorst in deze tijd van partijcongressen en in de aanloop naar een nieuw 'parlementair seizoen'. Maar Johnson zou de schorsing hebben opgerekt om zijn brexit erdoor te rammen. De schorsing is nu tot 14 oktober.

De elf opperrechters kijken nu of ze als rechterlijke macht mogen ingrijpen in de ruzie tussen het parlement en de regering. Feitelijk oordelen ze over twee zaken in hoger beroep die over de schorsing gaan, een Schotse en een Engelse. In de Schotse zaak kregen de klagers gelijk met hun visie op de werkelijke reden van Johnsons actie. Maar in de Engelse zaak wees de rechter de klacht af, omdat het een puur politieke kwestie is en rechters daarbuiten staan.

