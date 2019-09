Europese landen geven Iran schuld van aanval

maandag 23 september 2019 , 22:45

IRAN

NEW YORK (ANP/AFP) - Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zeggen dat Iran achter de aanval zit op twee Saudische olie-installaties vorige week. De Verenigde Staten zien Iran ook als dader. Bij de aanval werden raketten en drones gebruikt. Het was een harde klap voor de olie-industrie in Saudi-Arabië.

"Het is duidelijk voor ons dat Iran verantwoordelijk is voor de aanval", staat in een statement van de drie landen. 'Er is geen andere uitleg". De verklaring werd opgesteld door de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merkel en Johnson, premier van Groot-Brittannië. Het drietal is in New York voor een klimaattop, waar in totaal ruim zestig landen bij aanwezig zijn.

Of de landen bewijzen hebben, is niet bekendgemaakt. Inmiddels heeft Trump zwaardere sancties opgelegd aan de Iraanse centrale bank als reactie op de aanval. Iran zelf zegt niet verantwoordelijk te zijn.

