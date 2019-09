Draghi reageert op onvrede over ECB-beleid

maandag 23 september 2019 , 19:31

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Openlijke kritiek van centralebankbestuurders op de ingeslagen monetaire koers kan schadelijk zijn voor de economie van het eurogebied. Daarvoor waarschuwde de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi maandag in Brussel. Hiermee reageerde de Italiaan op recente uitlatingen door onder meer het hoofd van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot.

Toen de ECB begin september een nieuw opkoopprogramma van obligaties aankondigde, sprak Knot zich hard uit tegen dat beleid. Het nieuwe programma "staat in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden", schreef Knot in een ongebruikelijk statement. Ook de baas van de Duitse centrale bank Jens Weidmann vond dat de ECB te ver was gegaan.

Draghi zei tegenover het Europees Parlement dat dit soort meningsverschillen "vrij gebruikelijk' zijn. Ook bij de Federal Reserve waren de stemmen verdeeld toen de Amerikaanse koepel van centrale banken recent de rente verder verlaagde, voerde hij aan. Wel belangrijk is volgens Draghi de "vorm waarin de afwijkende mening wordt bekendgemaakt". Hij voegde eraan toe dat het risico bestaat dat de kritiek de impact van de maatregelen van de ECB kan verzwakken.

