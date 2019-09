Labour stemt voor uitstel brexitstandpunt

maandag 23 september 2019 , 19:30

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Leden van de grootste Britse oppositiepartij Labour hebben maandag een voorstel verworpen om onmiddellijk een campagne te beginnen om in de EU te blijven. Ze willen pas na parlementsverkiezingen de knoop doorhakken over de brexitkoers van hun partij.

Die keuze werd gemaakt tijdens een partijconferentie in Brighton. De partij is intern verdeeld over het Britse vertrek uit de EU. Sommige leden willen campagne voeren om de brexit af te blazen, maar partijleider Jeremy Corbyn wil daar nog beslissing over nemen. De uitkomst van de stemming is voor hem dus de goede, want hij wil dat de partij eensgezind blijft.

Het Verenigd Koninkrijk moet in principe over 39 dagen de EU verlaten. Het parlement heeft premier Boris Johnson opgedragen om verlenging van de brexitdeadline te vragen als het hem niet lukt tijdig een brexitdeal rond te krijgen.

Terug naar boven