Labour stemt maandag over brexitstandpunt

maandag 23 september 2019 , 0:47

Bron: European Commission

BRIGHTON (ANP/RTR) - Leden van de grootste Britse oppositiepartij Labour mogen maandag stemmen over de brexitkoers van hun partij. Een ingewijde zegt dat is besloten dan twee keuzes voor te leggen: bij een eventueel tweede referendum campagne voeren om in de EU te blijven of daar pas na een verkiezing een knoop over doorhakken.

Labour houdt momenteel een partijconferentie in Brighton. De linkse partij is intern verdeeld over het Britse vertrek uit de EU. Sommige leden willen campagne voeren om de brexit af te blazen, maar partijleider Jeremy Corbyn wil daar nog geen knoop over doorhakken. Hij zou vrezen dat kiezers die wel uit de EU willen zich afkeren van de partij.

Bij de stemming op maandag kan blijken hoeveel steun de verschillende brexitkampen hebben. Het is in theorie ook mogelijk dat beide moties worden aangenomen. Corbyn beloofde eerder al een tweede referendum over de brexit te houden als zijn partij toekomstige verkiezingen wint. Kiezers zouden dan de keuze krijgen tussen toch in de EU blijven of vertrekken met een deal.

Het Verenigd Koninkrijk moet in principe over 39 dagen de EU verlaten. Het parlement wil dat premier Boris Johnson om verlenging van de brexitdeadline vraagt als het hem niet lukt tijdig een deal rond te krijgen.

