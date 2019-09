Oud-premier Cameron: wet overtreden en no-deal brexit geen goed idee

zondag 22 september 2019 , 7:02

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De Britse oud-premier David Cameron heeft de huidige minister-president Boris Johnson afgeraden de wet te overtreden. Ook moet volgens de voormalige Conservatieve leider worden voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie stapt.

"Geen deal is geen goed idee. Het overtreden van de wet is geen goed idee. Richt je volledig op het regelen van die deal", zei Cameron in een interview met Sky News. "En dat doet hij ook, om eerlijk te zijn."

Het Britse vertrek uit de EU moet in principe over 39 dagen plaatsvinden. De vorige premier Theresa May had een brexitdeal gesloten met de EU, maar die is herhaaldelijk afgewezen door het parlement. Haar opvolger Johnson zegt nieuwe afspraken over de scheidingsvoorwaarden te willen maken, maar wil ook een chaotische brexit zonder deal niet uitsluiten.

Het parlement denkt daar anders over en heeft een wet aangenomen die zo'n no-deal brexit moet voorkomen. Johnson zou de EU dan om verlenging van de brexitdeadline moeten vragen als hij op 19 oktober nog geen deal rond heeft. De premier zei eerder al liever "dood in een greppel" te eindigen dan om uitstel te vragen. Parlementariërs houden er rekening mee dat hij zal proberen de wet te omzeilen.

