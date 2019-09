Belaagde 2e man Labour roept op tot eenheid

zaterdag 21 september 2019 , 20:42

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Tom Watson, de tweede man van het Britse Labour, heeft een poging van partijleden om hem buitenspel te zetten, zaterdag overleefd. Jon Lansman, een bondgenoot van partijleider Jeremy Corbyn, had zaterdag op de partijconferentie in Brighton een motie over het afschaffen van de post van plaatsvervangend leider willen indienen. Na felle kritiek van oud-leider Ed Miliband en andere prominente Labourpolitici werd de motie ingetrokken.

Watson zei tegen de BBC dat hij teleurgesteld was over de poging hem op een zijspoor te zetten. Hij noemde de motie "een slechte begin" van de partijconferentie die zaterdag is begonnen en tot en met woensdag duurt. Watson zei dat Labour eenheid moet tonen. In de strijd tegen de Conservatieve premier Boris Johnson is Labour niet gebaat bij interne verdeeldheid, aldus Watson.

Lansman is een vertrouweling van Corbyn. Tot ongenoegen van Corbyn heeft Watson openlijk gepleit voor een nieuw referendum over de brexit.

