Kamer: dubbel paspoort voor landgenoten in GB

zaterdag 21 september 2019 , 15:52

BREXIT

N i e u w bericht, meer informatie na 5e alinea

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederlanders in Groot-Brittannië een dubbele nationaliteit moeten kunnen aannemen. De onzekerheid over de brexit dwingt tot deze "uitzonderlijke maatregel", stellen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. Zij dienen daarom een brexit-noodwet in "omdat de Britse politiek het dreigt te laten afweten".

De vijf partijen willen met een dubbel paspoort de Nederlanders daar beschermen tegen de negatieve gevolgen van een mogelijke Britse uittreding uit de Europese Unie zonder een akkoord (no-deal) of een brexit waarin de burgerrechten niet zijn geregeld. Ze willen voorkomen dat de Nederlanders gedwongen worden direct te kiezen tussen een Brits of een Nederlands paspoort.

Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, verliezen normaal automatisch hun Nederlands staatsburgerschap. Door twee paspoorten toe te staan kan er volgens de partijen geen twijfel ontstaan over de rechten van deze groep Nederlanders.

Het gaat om meer dan 100.000 Nederlanders. Met alleen een Brits paspoort kunnen ze niet zomaar langdurig naar Nederland gaan om bijvoorbeeld voor hun ouders te zorgen of hun kinderen naar een Nederlandse universiteit sturen.

De Britten treden op 31 oktober uit de EU. Maar er is nog steeds geen akkoord over de brexit. De Britse premier Boris Johnson zegt met nieuwe voorstellen te komen om de impasse te doorbreken.

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher verkeren Nederlanders in Groot-Brittannië in een heel onzekere situatie. "Als de Britse politici niet bij zinnen komen worden zij straks voor de keuze gesteld: vertrekken uit Groot-Brittannië of het Nederlanderschap verliezen. Dat is heel ingrijpend als je daar met je gezin een leven hebt."

En D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt dat de Nederlandse politiek de handen ineen moet slaan, nu "ze er aan de overkant van de Noordzee een chaos van maken. Nederlanders in het VK mogen niet worden gegijzeld door de brexit."

Terug naar boven