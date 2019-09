Trump dreigt met vrijlating IS-gevangenen

vrijdag 20 september 2019 , 19:56

SYRIË

WASHINGTON (ANP/DPA/Belga) President Donald Trump heeft de Europese landen op het hart gedrukt hun landgenoten terug te nemen die zich bij IS hebben aangesloten. Die zitten nu veelal gevangen in kampen in het noorden van Syrië van de Koerdische troepen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de VS financieel worden ondersteund.

"Op een gegeven moment zal ik helaas moeten zeggen, ofwel nemen jullie ze terug ofwel laten we ze vrij aan jullie grenzen", zei Trump in het Witte Huis. De Verenigde Staten gaan niet "voor de komende vijftig jaar" opdraaien voor de kosten van het vasthouden van de duizenden strijders, meldt de president. "We hebben Europa een grote dienst bewezen."

Trump en ook de Koerden hebben er al vaker bij de Europese landen op aangedrongen dat ze hun staatsburgers moeten terughalen. De president noemde vooral Duitsland en Frankrijk. Ook Nederland voelt er weinig voor om IS-strijders, en de Nederlandse vrouwen met hun kinderen die in de kampen vastzitten, terug te nemen.

