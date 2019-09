Staatssecretaris Van Veldhoven dringt aan op EU-aanpak plastic

vrijdag 20 september 2019 , 15:59

BRUSSEL (ANP) - Europa moet "een tandje bijzetten" om het gebruik van plastic terug te dringen en te zorgen dat er uiteindelijk alleen nog volledig recyclebaar plastic wordt gebruikt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoevn (Infrastructuur) heeft daar in Brussel op aangedrongen bij vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Hij wordt vanaf 1 november verantwoordelijk voor de 'Green Deal', het milieu- en klimaatbeleid dat moet leiden tot een klimaatneutraal Europa in 2050.

Van Veldhoven meent dat Brussel een aanjagende rol kan spelen om sneller tot een circulaire economie te komen met maatregelen zoals in het Nederlandse Plastic Pact dat in februari tussen kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties werd gesloten. Timmermans was de motor achter het Europees verbod op plastic wegwerpartikelen vanaf 2021. "Maar de plastic shampoofles en al die andere potjes in onze badkamer gooien we ook weg", zei Van Veldhoven na haar bezoek aan Timmermans.

Volgens haar moet de EU "de versnelling pakken". "Je wilt toch dat alles recycled is. Daar zijn afspraken over nodig. De Green Deal biedt enorme kansen voor alle partijen, van de lidstaten tot verpakkingsbedrijven."

Terug naar boven