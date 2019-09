'Londen verwacht geen uitwerkte deal op EU-top'

vrijdag 20 september 2019 , 15:48

Bron: wikimedia/Annika Haas

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk verwacht niet een volledig uitgewerkte brexitdeal rond te krijgen op de EU-top van volgende maand. Premier Boris Johnson heeft tegen collega's gezegd dat sommige details mogelijk later uitgewerkt moeten worden, bericht de Financial Times.

"Kunnen we voor 19 oktober iets in juridische tekst hebben dat ook 100 procent juridisch werkbaar is? Waarschijnlijk niet", zegt een Britse regeringsfunctionaris volgens de krant. Hij stelt dat de betrokken partijen enige flexibiliteit moeten tonen.

Johnson zou hebben gesuggereerd dat sommige bijzonderheden over het hoofdpijndossier rond de Ierse grens later geregeld moet worden. De zogeheten Ierse backstop, de regeling die een harde grens moet voorkomen tussen Ierland en Noord-Ierland, wordt gezien als het voornaamste struikelblok in de onderhandelingen.

De EU-leiders komen bijeen op 17 en 18 oktober, ongeveer twee weken voor de brexitdeadline op 31 oktober. Het Britse parlement heeft Johnson opdracht gegeven om uitstel van het Britse vertrek uit de EU te vragen als hij op 19 oktober geen brexitdeal rond heeft.

Terug naar boven