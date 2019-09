Nederlandse banken gevangen tussen Europese en Amerikaanse wet

vrijdag 20 september 2019 , 10:25

© Europese Unie, 2016. Foto: Cristof Echard

MEDIAWATCH - De Nederlandse banken dreigen de Europese wet te overtreden uit angst voor Amerikaanse sancties. De banken zijn van plan om bankrekeningen van ongeveer duizend Nederlanders met een Amerikaanse paspoort te sluiten. Dat meldde de Volkskrant vrijdag.

De banken hebben inmiddels brieven gestuurd aan Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit met de vraag om persoonsgegevens aan te leveren, waaronder het Amerikaanse burgerservicenummer. Als ze dat niet doen, sluiten ze hun rekening. Lang niet iedereen heeft deze gegevens bij de hand en een aanvraag kan maanden in beslag nemen.

De banken kampen met een deadline van 1 januari 2020, ingesteld door de Amerikaanse overheid. Voor die tijd moeten ze de gegevens van hun Amerikaanse klanten aan de Verenigde Staten doorsturen. Anders kunnen er sancties komen in de vorm van een extra belasting over de inkomensstroom uit de VS.

Maar de banken mogen volgens de Europese wet niet zomaar een rekening sluiten. Iedere Europeaan heeft recht op een basisbetaalrekening. Mochten de Nederlanders hun toegang tot bankdiensten verliezen, dan overweegt Autoriteit Financiële Markten (AFM) met handhavende maatregelen te komen.

