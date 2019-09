Bercow: regering mag wet niet omzeilen

donderdag 19 september 2019 , 19:27

BREXIT

ZÜRICH (ANP/RTR) - De Britse Lagerhuisvoorzitter John Bercow heeft de regering gewaarschuwd dat een no-dealbrexit op 31 oktober uit den boze is, tenzij het parlement daar alsnog toestemming voor geeft. "Dat is de wet", beklemtoonde hij bij de Universiteit Zürich in Zwitserland.

Bercow doelde op de wetgeving die zeer tegen de zin van de regering door het parlement is geloodst. Die is bedoeld om te voorkomen dat zijn land volgende maand zonder deal uit de Europese Unie stapt. De regering heeft duidelijk gemaakt goed te zullen kijken naar waar het op grond van die wetgeving toe verplicht is.

Volgens Bercow is het negeren van de wet met een beroep op het "nobele doel" de brexit rond te krijgen, net zo min toelaatbaar als "het beroven van een bank met als excuus dat je van plan bent de opbrengst direct over te maken aan een prachtig goed doel".

De voorzitter heeft eerder al laten doorschemeren dat hij openstaat voor "procedurele creativiteit" om te voorkomen dat de regering die wet omzeilt. Daar staat in dat Johnson de EU om brexituitstel moet vragen als hij op 19 oktober nog geen brexitdeal rond heeft.

De inmiddels wereldberoemde 'Mr. Speaker', die parlementariërs tijdens debatten met de kreet "order, order" tot de orde roept, is in eigen land niet geheel onomstreden. Brexiteers morren dat hij de parlementaire regels oprekt om hun tegenstanders te helpen.

