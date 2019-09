DUP wil Goede Vrijdag-akkoord herzien

woensdag 18 september 2019 , 23:02

BREXIT

DUBLIN (ANP/RTR) - De Protestantse Noord-Ierse politieke partij Democratic Unionist Party (DUP) wil de Goede Vrijdag-vredesakkoorden aanpassen in verband met de brexit. Dat heeft partijleider Arlene Foster in een speech in Dublin gezegd zonder in details te treden. Volgens haar kan de situatie die ontstaat na de brexit zo op een "proactievere en meer democratische manier" worden geregeld.

Volgens Foster kan met een herziening van het vredesakkoord meer recht worden gedaan aan de "nieuwe relaties die ontstaan tussen Noord-Ierland en Ierland enerzijds en Ierland en het Verenigd Koninkrijk anderzijds". Het akkoord uit 1998 regelde onder meer de opening van de landsgrens tussen Noord-Ierland en Ierland en maakte een einde aan een geweldsspiraal van tientallen jaren.

De DUP is fel tegenstander van de zogenaamde backstop in een brexitdeal. Die regelt dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openblijft en Noord-Ierland zich aan de Europese regels moet houden totdat er een andere oplossing is gevonden voor de handel tussen de twee delen van het Ierse eiland. Fosters partij wil niet dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan andere delen van het Verenigd Koninkrijk.

Steun van de DUP is waarschijnlijk cruciaal als de Britse regering een alternatief voor de door Theresa May met de Europese Unie gesloten deal door het parlement wil loodsen. Dat moet voor 31 oktober gebeuren om een brexit zonder deal te voorkomen.

Terug naar boven