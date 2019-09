Corbyn wil nieuw referendum na verkiezing

woensdag 18 september 2019 , 15:04

LONDEN (ANP/RTR) - De voorman van de grootste Britse oppositiepartij wil een nieuw brexitreferendum houden als zijn partij de volgende landelijke verkiezingen wint. Kiezers kunnen zich dan nogmaals uitspreken over het vertrek van hun land uit de EU. Labourleider Jeremy Corbyn wilde alleen niet zeggen welk scenario zijn voorkeur heeft. Vervroegde verkiezingen worden verwacht als gevolg van de brexitcrisis.

Bij de volksraadpleging zou een brexit zonder deal niet tot de keuzes behoren. Corbyn wil met de EU onderhandelen over een nieuw brexitakkoord die de werkgelegenheid in zijn land beschermt. Kiezers moeten dan besluiten of ze een brexit willen onder die voorwaarden of liever in de EU blijven, "mogelijk met een aantal hervormingen".

Corbyn sprak zich niet uit over waar hij campagne voor zou voeren. "Het zou mijn taak als premier zijn om de keuze van het Britse volk uit te voeren", zei hij tegen verslaggevers. Labour is net als de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson intern verdeeld over de brexit.

Het is nog onduidelijk wanneer Britse kiezers weer naar de stembus moeten. Premier Johnson vroeg het parlement eerder om groen licht te geven voor vervroegde verkiezingen, maar kreeg toen niet de benodigde steun van de oppositie. Labour wilde eerst zeker weten dat een brexit zonder deal op 31 oktober definitief van tafel is.

