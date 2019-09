Italië ontvangt 277 miljoen van EU voor schade overstromingen

woensdag 18 september 2019 , 12:59

Bron: © Liesbeth Weijs

STRAATSBURG (ANP) - Italië krijgt ruim 277 miljoen euro uit het Europese Solidariteitsfonds vanwege de schade die overstromingen en aardverschuivingen in het najaar van 2018 veroorzaakten. Oostenrijk en Roemenië ontvangen beide iets meer dan 8 miljoen euro uit het fonds. Ook daar was vorig jaar sprake van extreme weersomstandigheden. Het geld is bestemd voor herstelwerkzaamheden in de getroffen regio's.

Het Europees Parlement ging woensdag akkoord met het voorstel uit mei om de drie landen te compenseren, met 649 stemmen voor en 19 tegen. Het fonds heeft de afgelopen jaren meer dan 2 miljard euro uitgekeerd. Het leeuwendeel ging naar Italië vanwege de schade door aardbevingen in 2016 en 2017.

Sinds de oprichting van het fonds in 2002 is 5,2 miljard uitgekeerd voor meer dan tachtig natuurrampen.

