Grote actie tegen illegale betaal-tv

woensdag 18 september 2019 , 12:19

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Tienduizenden mensen die illegaal naar voetbalwedstrijden keken, moeten een alternatief zoeken. Dankzij piraterij keken ze zonder abonnement naar betaaltelevisiezenders, maar het netwerk dat dit aanbood is woensdag ontmanteld bij een grote internationale politieactie. In Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn meer dan tweehonderd servers uit de lucht gehaald.

De autoriteiten hebben meer dan twintig verdachten in het vizier, maar voor zover bekend is niemand opgepakt. Wel zijn 150 accounts bij de betaaldienst PayPal geblokkeerd. De actie is aangestuurd door Eurojust, een justitieel samenwerkingsverband van de Europese Unie, dat in Den Haag is gevestigd. Volgens de dienst zijn nog nooit zo veel servers tegelijk platgelegd.

Terug naar boven