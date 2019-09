Saudiërs nemen deel aan missie Straat Hormuz

woensdag 18 september 2019 , 7:08

RIYAD (ANP/RTR) - Saudi-Arabië neemt deel aan de internationale missie onder leiding van de Verenigde Staten om de scheepvaart te beschermen in de Straat van Hormuz. Het Saudische staatspersbureau heeft dat meegedeeld op basis van een bron binnen het ministerie van Defensie.

De Straat van Hormuz is een smalle waterweg bij Iran waar veel olietankers doorheen varen. In het gebied zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest, zoals de inbeslagname van de Britse tanker Stena Impero door de Iraniërs.

De vaarroute is voor Saudi-Arabië van vitaal belang. Het land verdenkt Iran ervan achter de aanval van afgelopen weekend te zitten waarbij twee olie-installaties werden getroffen. De Saudiërs komen daar naar eigen zeggen woensdag met bewijs voor.

Nederland is door de VS ook gevraagd deel te namen aan de missie, maar het kabinet wil alleen in Europees verband een marineschip sturen. Een EU-missie in de Golfregio komt voorlopig echter nog niet van de grond.

