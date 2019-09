Eerste zittingsdag zaak over schorsing Brits parlement afgesloten

dinsdag 17 september 2019 , 18:32

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het hoogste Britse rechtscollege heeft zich dinsdag gebogen over de wekenlange schorsing van het Britse parlement. Rechters wilden onder meer weten wat de regering zal doen als zij oordelen dat de omstreden maatregel onwettig is.

De zaak draait om het besluit van premier Boris Johnson het parlement vijf weken naar huis te sturen. Critici vinden dat hij zijn bevoegdheden misbruikt om de volksvertegenwoordigers op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit, die in principe over 44 dagen moet plaatsvinden.

Tegenstanders hadden meerdere rechtszaken aangespannen tegen de schorsing. Ze vingen bot bij een gerechtshof in Londen, maar kregen wel gelijk van Schotse rechters. Daarom moeten de hoogste Britse magistraten nu een definitief oordeel vellen.

Voor de hoorzittingen zijn drie dagen uitgetrokken, waarvan dinsdag de eerste was. Het Supreme Court heeft nog niet gezegd wanneer uitspraak zal worden gedaan. De zaak kan rekenen op enorme belangstelling. Het hof zegt dat via internet miljoenen keren is geprobeerd live mee te kijken.

De rechters voelden dinsdag onder meer een jurist van de regering aan de tand. Die zei dat besloten zou kunnen worden het parlement terug te roepen als het hof oordeelt dat de schorsing juridisch niet door de beugel kon. Hij kon echter niet zeggen of premier Johnson het parlement daarna opnieuw zou kunnen schorsen.

Terug naar boven