Recordaantal migranten op Griekse eilanden

dinsdag 17 september 2019 , 17:13

ATHENE (ANP/DPA) - Op de Griekse eilanden bevinden zich inmiddels meer dan 26.000 migranten, een record sinds de ondertekening van een migrantendeal tussen Turkije en de EU in 2016. Dat meldt het ministerie van Civiele Bescherming.

De vluchtelingenstroom naar Griekenland komt vooral vanuit Turkije. Alleen dinsdag al kwamen 200 migranten aan op de eilanden Kos, Lesbos en Chios. Op de Griekse eilanden bevonden zich in april nog zo'n 14.000 migranten.

Veel van hen ontvluchten hun thuisland en proberen via Turkije Europa te bereiken. De migranten wonen vaak in speciale opvangkampen. De vluchtelingendeal, die in maart 2016 werd ondertekend, is bedoeld om te zorgen dat minder asielzoekers oversteken vanuit Turkije.

