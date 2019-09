Europees Parlement akkoord met benoeming Lagarde bij ECB

dinsdag 17 september 2019 , 12:13

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stemt in met de benoeming van Christine Lagarde per 1 november als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). De 63-jarige Française kreeg bij een geheime stemming van het voltallige parlement in Straatsburg 394 stemmen voor en 206 tegen. Er waren 49 onthoudingen.

Eerder deze maand was een meerderheid van de parlementscommissie Economische en Monetaire Zaken al akkoord gegaan met de aanstelling van de beoogd opvolgster van de Italiaan Mario Draghi, nadat Lagarde tijdens een hoorzitting haar beleidsvoornemens uiteen had gezet.

De uitslag is niet-bindend maar wel een noodzakelijke stap voor haar benoeming. De EU-ministers van Financiën gingen in juli al akkoord. In oktober krijgt ze naar verwachting definitief groen licht van de EU-regeringsleiders voor een niet-verlengbare termijn van acht jaar als baas van de bank in Frankfurt.

