Britse Hoge Raad buigt zich over schorsing parlement

dinsdag 17 september 2019 , 11:33

Bron: © PDC

LONDEN (ANP) - Het hoogste Britse rechtscollege buigt zich vanaf dinsdag over de vraag of het schorsen van het Britse parlement voor vijf weken door premier Boris Johnson juridisch door de beugel kan. Vorige week oordeelden de hoogste rechters in Schotland dat de stap van de premier illegaal was.

Het hof in Edinburgh was hard in zijn oordeel. Johnson ging zijn boekje te buiten omdat de schorsing bedoeld is om "het parlement te hinderen". Dat zou onder meer blijken uit de duur van de schorsing. Tegenstanders van de premier vonden dat hij zijn bevoegdheden had misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit. Rechters in Wales en Engeland waren evenwel een andere mening toegedaan en wezen klachten tegen Johnsons werkwijze af.

De zaken worden nu in hoger beroep behandeld door de Supreme Court. Het elf leden tellende hof zal zich buigen over de vraag of de schorsing, officieel op advies van Johnson afgekondigd door de koningin, is toegestaan. Mocht dat niet zo zijn dan willen tegenstanders dat Johnson opstapt wegens misleiding van de koningin.

De hoorzittingen duren tot en met donderdag. Een vonnis volgt op zijn vroegst een dag later.

