Timmermans: roer radicaal om voor Green Deal

BRUSSEL (ANP) - Het roer moet radicaal om in Nederland en de EU om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. "Dat is zeer ambitieus, maar het is nodig", zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in zijn eerste interview bij de NOS over zijn nieuwe portefeuille vanaf 1 november. Hij wordt dan verantwoordelijk voor de Green Deal, het programma dat Europa moet leiden naar een groene samenleving.

Tegen de NOS noemt Timmermans de omslag naar een duurzame maatschappij het "misschien wel grootste transformatieproject van de afgelopen 200 jaar." Hij vindt het "hartstikke mooi" dat zijn aanstaande nieuwe baas, de Duitse Ursula von der Leyen, "de EU echt wil voorbereiden op de toekomst." "Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn."

Timmermans is optimistisch dat de ambitie kan worden gehaald, en heeft er vertrouwen in dat Nederland "het gewoon doet." "Het is ook een kwestie van wennen. Zoals je in het water springt, denkt brrr wat is dat koud maar het na twee minuten best lekker vindt", zegt hij. "Een aantal jaar geleden hadden we een enorm probleem met een mestoverschot. Dat hebben we opgelost. Zo is onze mentaliteit. Nederland kan best een voorbeeld zijn voor de rest van Europa."

Brussel moet het volgens hem niet verprutsen en zorgen dat er over vijf jaar een "stevig wettelijk fundament" ligt om de doelstellingen te halen. "We moeten de burgers ook laten zien dat het eerlijk gebeurt en iedereen er in meegenomen kan worden. Samen met de mensen kunnen we het."

