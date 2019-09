Hongarije aan Brusselse ‘schandpaal’ genageld

maandag 16 september 2019 , 18:04

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga, heeft maandag in Brussel tal van vragen van EU-ministers over de vermeende ondermijning van de rechtsstaat in haar land moeten beantwoorden. Het was voor het eerst dat een hoorzitting plaatsvond in de zwaarste EU-strafprocedure tegen Hongarije.

"De zorgen van Nederland leven bij heel veel landen", zei minister Stef Blok. "Het hele brede veld van inperking van vrijheden werd aan de orde gesteld." Maar het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen hoe het verder gaat. "Ik vind dat we de komende tijd echt vooruitgang moeten zien, en als dat niet zo is moeten doorgaan met deze procedure."

De rechtse regering van premier Viktor Orbán beschouwt alle aantijgingen als politiek gemotiveerd. Varga had vooraf getwitterd dat Hongarije in Brussel op de "brandstapel" zou worden gelegd, omdat het massa-immigratie verwerpt.

Het Europees Parlement activeerde de zogeheten artikel 7-procedure een jaar geleden.

