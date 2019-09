VS mag nieuwe importheffingen op Europese producten opleggen

maandag 16 september 2019 , 12:02

DEN HAAG (PDC) - De VS mag miljarden euro's aan importheffingen opleggen op Europese producten, zo heeft de Wereldhandelsorganisatie geoordeeld in het Boeing-Airbus geschil. Hiervan werden Brussel en Washington D.C. afgelopen vrijdag op de hoogte gesteld.

Het opleggen van importheffingen is een vergeldingsmaatregel van de VS voor illegale overheidssubsidies die Airbus zou ontvangen. Naar verwachting kondigt President Donald Trump de importheffingen op Europese producten binnenkort aan. In totaal zou het om een bedrag gaan tussen de vijf en acht miljard euro.

Ook de andere kant van de zaak zal binnenkort behandeld worden door de Wereldhandelsorganisatie, omdat de Europese Unie de Verenigde Staten beschuldigt van het subsidiëren van Boeing. Als de EU hierbij in het gelijk wordt gesteld, zal ook zij importheffingen mogen opleggen op producten uit de VS.

