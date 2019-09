Johnson heeft goede hoop op brexitdeal

zondag 15 september 2019 , 23:20

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft goede hoop dat hij snel een akkoord met Brussel bereikt over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. In The Telegraph zegt Johnson dat hij met "volle kracht" zal werken om te voorkomen dat zijn land zonder deal de EU verlaat.

Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zien elkaar maandag in Luxemburg om tijdens een lunch te praten over de brexit. Het is voor het eerst dat de twee leiders elkaar ontmoeten sinds Johnson een kleine twee maanden geleden minister-president werd.

De Britten willen de EU op 31 oktober verlaten. Johnson wil dat ook doen als er geen akkoord met de EU ligt. Het Britse Lagerhuis heeft echter een wet aangenomen waarin staat dat de premier uitstel van de brexit moet vragen als hij geen deal over het uittreden weet te bereiken.

