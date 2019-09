Boris Johnson: ik heb niet gelogen tegen koningin Elizabeth

donderdag 12 september 2019 , 17:26

Bron: NASA

De Britse premier Boris Johnson ontkent dat hij koningin Elizabeth heeft misleid. Schotse rechters oordeelden woensdag dat de omstreden wekenlange schorsing van het Britse parlement onwettig is. Daarop riepen politieke tegenstanders van Johnson dat hij Elizabeth heeft voorgelogen over de redenen voor de schorsing.

"Absoluut niet", antwoordde Johnson op de vraag of hij tegen de 93-jarige vorstin heeft gelogen. Elizabeth moest namelijk de schorsing goedkeuren. Dat deed zij woensdag 28 augustus en op advies van Johnson. De goedkeuring wordt gezien als een formaliteit. De koningin wordt niet geacht de adviezen van de premier naast zich neer te leggen.

Het verzoek voor de schorsing was enorm omstreden, omdat het parlement daardoor veel minder vergadertijd heeft in de aanloop naar het Britse vertrek uit de EU. Dat moet op 31 oktober plaatsvinden. Tegenstanders van Johsnon hoopten dat Elizabeth de plannen voor de schorsing zou doen struikelen, maar dat zou de onpartijdigheid van het staatshoofd in twijfel trekken en was dus nooit een reële optie.

De schorsing is deze week begonnen en duurt tot 14 oktober, als Elizabeth haar troonrede houdt.

Terug naar boven