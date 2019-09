Nog geen Britse brexitvoorstellen in Brussel

donderdag 12 september 2019 , 14:29

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Britse regering heeft nog geen voorstellen gedaan die de impasse over het terugtrekkingsakkoord kunnen doorbreken. Het Verenigd Koninkrijk is niet gekomen met alternatieven voor de zogenoemde backstop of andere voorstellen die juridisch geloofwaardig en werkbaar zijn. David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, zei dat nadat EU-onderhandelaar Michel Barnier de leiders van de politieke fracties had bijgepraat.

De Britten willen de EU op 31 oktober verlaten. Premier Boris Johnson zegt dat er vooruitgang wordt geboekt bij zijn pogingen een (gewijzigde) deal met de EU te bereiken, maar dat wordt in Brussel weersproken.

Het parlement in Londen heeft een wet aangenomen die een vertrek zonder deal moet tegenhouden. Johnson zegt pertinent te weigeren de vertrekdatum wederom uit te stellen. De EU wil uitstel alleen overwegen als daar een goede reden voor is. Het Europees Parlement neemt dezelfde positie in. Bijvoorbeeld een gang naar de stembus zou een reden kunnen zijn om de datum op te schuiven.

De Britse brexitgezant David Frost is vrijdag opnieuw in Brussel voor besprekingen.

