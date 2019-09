Ruim 1,5 miljoen EU-burgers tegen dierenkooien

donderdag 12 september 2019 , 6:00

NIJMEGEN (ANP) - Meer dan 1,5 miljoen Europeanen, onder wie 160.000 Nederlanders, hebben hun steun betuigd aan een Europees burgerinitiatief tegen het gebruik van kooien in de veehouderij. Daarmee komt het onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te staan, die er een standpunt over moet innemen.

In totaal doen 150 Europese organisaties mee aan het initiatief. In Nederland zijn dat onder meer Compassion in World Farming (CIWF), de Dierenbescherming, Foodwatch, Wakker Dier en Varkens in Nood. Directeur van CIWF Nederland Geert Laugs spreekt van een "historisch moment". "Europa wil een diervriendelijkere veehouderij", zegt hij. "Het opsluiten van dieren in krappe kooien voor de productie van goedkoop vlees en eieren is gewoonweg onacceptabel."

Het gaat de dierenwelzijnsorganisaties om het opsluiten van kippen, zogende varkens, konijnen, kalveren, eenden, ganzen en kwartels. "De dieren hebben zeer beperkte bewegingsvrijheid en bijna geen mogelijkheid voor hun natuurlijke gedrag", stellen ze. Volgens CIWF zijn er duurzame alternatieven, zoals veehouderij met vrije uitloop.

