ECB-baas Draghi staat voor laatste ingreep

AMSTERDAM (ANP) - Mario Draghi weet donderdag nog één keer echt de ogen op zich gericht als hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB) voor hij vertrekt. Naar verwachting kondigt hij bij de beleidsvergadering van de centrale bank opnieuw stevige maatregelen aan om de Europese economie een impuls te geven. In de vergadering een maand later kan hij de effecten nog beoordelen, maar worden op voorhand, vlak voor hij het stokje overdraagt aan Christine Lagarde, geen grote beslissingen meer verwacht.

De ECB kondigt naar alle waarschijnlijkheid nieuwe stimuleringsmaatregelen aan, waarbij het vooral de vraag is welke omvang die hebben. Zo wordt behalve op een verlaging van de depositorente ook gerekend op een nieuw opkoopprogramma van obligaties. De economische schade die de brexit en Amerikaans-Chinese handelsoorlog de eurozone opleveren, nopen daartoe.

De 72-jarige Italiaan Draghi stond acht jaar lang aan het hoofd van de centrale bank, waarin hij het vertrouwen in de euro herstelde te midden van de Europese schuldencrisis. Hij trad in 2011 aan als president van de bank, als opvolger van Jean-Claude Trichet. Stabiliteit in de eurozone stond onder grote druk, omdat verschillende lidstaten dreigden te bezwijken onder hun schuldenproblematiek. In een inmiddels beroemd geworden toespraak in Londen zei Draghi in 2012 er alles aan te doen om de euro overeind te houden, "whatever it takes".

Ruim monetair beleid om de economie in de eurozone stimuleren loopt als een rode draad door Draghi’s tijd als Europese centralebankpresident. De ECB verlaagde zijn belangrijkste rentetarieven tot historische laagtes. Tot het einde van vorig jaar kocht de ECB bovendien op grote schaal obligaties op om geld in de economie te pompen. Onomstreden was dat beleid niet. Critici, met name in Noord-Europese landen als Nederland en Duitsland, stellen dat zo financieel zwakkere bedrijven door het goedkoopgeldbeleid kunstmatig in stand worden gehouden.

Ook over de aankomende maatregelen van de ECB zou onder beleidsmakers flink zijn gedebatteerd. In de aanloop naar het rentebesluit van donderdag was verdeeldheid onder beleidsmakers groot, meldde Bloomberg deze week op basis van ingewijden.

