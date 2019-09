Vervangers EU-commissarissen teruggetrokken

woensdag 11 september 2019 , 10:45

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De twee EU-commissarissen die afgelopen zomer plaatsnamen in het Europees Parlement worden niet vervangen. Na Estland heeft nu ook Roemenië besloten zijn kandidaat terug te trekken. Daar was wel een flinke portie druk voor nodig, zegt CDA-Europarlementariër Esther de Lange.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had gezegd het niet nodig en te duur te vinden om de twee vertrokken commissarissen te vervangen, maar zijn voorstel om hun plekken leeg te laten tot de nieuwe commissie op 1 november aantreedt werd in juli niet overgenomen door de lidstaten. In het Europees Parlement was er ook weinig animo voor.

De posities van de Roemeense commissaris Corina Creţu (regionaal beleid) en de Estlandse vicevoorzitter Andrus Ansip (Digitale Markt) zouden voor de korte periode worden ingenomen door respectievelijk Mircea Pașcu en Kadri Simson. De laatste wordt vanaf november overigens wel commissaris voor Energie in de nieuwe commissie.

De kosten voor de vervanging zouden volgens Juncker kunnen oplopen tot 1 miljoen euro per commissaris, onder meer voor hun pensioen, reiskosten, vergoedingen en kosten voor medewerkers.

