Blok ingenomen met spilfunctie Timmermans

dinsdag 10 september 2019 , 22:42

EUROPESE COMMISSIE

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is "echt blij" dat Frans Timmermans zich in de nieuwe Europese Commissie over klimaatbeleid gaat ontfermen. Die taak is niet alleen "ongelooflijk belangrijk voor Nederland en de Europese Unie", maar geeft de Nederlander ook de kans plannen van zijn collega's tegen het licht te houden.

Nederland heeft erop aangedrongen dat de nieuwe commissie van klimaat een speerpunt maakte, memoreert Blok. Het is volgens hem "heel belangrijk dat alle Europese landen hierin gelijk optrekken". Maar Timmermans moet straks ook kijken wat voorstellen over bijvoorbeeld innovatie en landbouw voor het klimaat betekenen, dus ook die gaan straks over zijn bureau.

